Осуждённый на 13 лет за взятки алтайский судья обжаловал приговор

Алексей Городов уверен в своей невиновности. На суде он заявлял, что его устроит лишь оправдательный приговор Бывший судья арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов, ранее получивший 13 лет колонии за коррупцию, обжаловал свой приговор.
Алексей Городов уверен в своей невиновности. На суде он заявлял, что его устроит лишь оправдательный приговор Бывший судья арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов, ранее получивший 13 лет колонии за коррупцию, обжаловал свой приговор.
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