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Осуждённый на 13 лет за взятки алтайский судья обжаловал приговор

Осуждённый на 13 лет за взятки алтайский судья обжаловал приговор

Алексей Городов уверен в своей невиновности. На суде он заявлял, что его устроит лишь оправдательный приговор Бывший судья арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов, ранее получивший 13 лет колонии за коррупцию, обжаловал свой приговор.

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