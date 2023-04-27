Осуждённый на 13 лет за взятки алтайский судья обжаловал приговор

Алексей Городов уверен в своей невиновности. На суде он заявлял, что его устроит лишь оправдательный приговор Бывший судья арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов, ранее получивший 13 лет колонии за коррупцию, обжаловал свой приговор.