Что в головах у этих бывших русских, если их радуют такие фейки?

То ли еще вам будет, ССУКИ бандеровские!!!

Алексей Тан

А на Украине СМИ такие же, как и на западе ... под влиянием ИУДЕЕВ (евреев)... Еврей - это грязная помесь... иудея с низшим... соответственно и СМИ на Украине, ... такие же лживые, как и евреи.