Наши соседи сильно старались накануне и во время выборов внести разброд и шатание в наши ряды. Они пытались сорвать выборы, положили сотни жизней на это, а добились обратного эффекта.
Что в головах у этих бывших русских, если их радуют такие фейки?
Комментарии
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Юрий Золотарев
То ли еще вам будет, ССУКИ бандеровские!!!
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6 час.
Алексей Тан
А на Украине СМИ такие же, как и на западе ... под влиянием ИУДЕЕВ (евреев)... Еврей - это грязная помесь... иудея с низшим... соответственно и СМИ на Украине, ... такие же лживые, как и евреи.
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5 час.
alik3456 Джексон
Картинки в тетрадь , на память.
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4 час.
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