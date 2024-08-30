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Закон, порядок, государство

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Полицейские Хабаровского края приняли участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

Полицейские Хабаровского края приняли участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

В рамках акции «Помоги пойти учиться» городскими и краевыми сотрудниками полиции совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю Александром Хорошевым и Михаилом Колочко проведена серия мероприятий, направленная на оказание помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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