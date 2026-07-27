Назван режим питания, который может улучшить работу мозга

Ученые выяснили, как сокращение времени приема пищи влияет на работу мозга.Ограничение времени приема пищи до восьми–девяти часов в день может положительно сказаться на некоторых когнитивных функциях у женщин старше 50 лет с избыточным весом или ожирением.