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Царьград

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Назван режим питания, который может улучшить работу мозга

Назван режим питания, который может улучшить работу мозга

Ученые выяснили, как сокращение времени приема пищи влияет на работу мозга.Ограничение времени приема пищи до восьми–девяти часов в день может положительно сказаться на некоторых когнитивных функциях у женщин старше 50 лет с избыточным весом или ожирением.

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