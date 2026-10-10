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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тьяго Сплиттер: «Ему нужно будет привыкнуть, но я вижу Дэйлина Суэйна в будущем основным боллхендлером»

203-сантиметровый «винг» Дэйлин Суэйн (21 год) был выбран 15-м на драфте-2026 и оказался в « Чикаго ».

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