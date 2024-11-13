«Единая Россия» передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах

В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов Партия возьмёт на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии