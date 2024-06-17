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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам одержал 100-ю победу во главе сборной Франции – в 154-м матче

Французская команда обыграла команду Австрии со счетом 1:0 в первом туре группового этапа Евро-2024.  Эта победа стала юбилейной для команды под руководством Дешама – на ее счету также 30 ничьих и 24 поражения.

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