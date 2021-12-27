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Джимми Батлер вернулся в строй после восьми пропущенных матчей

Защитник «Хит» Джимми Батлер в воскресенье вернулся в состав команды в матче с «Мэджик» (93:83). Батлер пропустил восемь последних матчей (а также 12 из 13) «Майами» из-за повреждения копчика.

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