В Белгороде звучат сирены ракетной опасности

В Белгороде после обстрелов со стороны украинских боевиков, заработали сирены ракетной опасности. Жителей просят покинуть дома, отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, взять с собой вещи первой необходимости и переместиться в ближайшие укрытия.