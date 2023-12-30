Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Белгороде звучат сирены ракетной опасности

В Белгороде звучат сирены ракетной опасности

В Белгороде после обстрелов со стороны украинских боевиков, заработали сирены ракетной опасности. Жителей просят покинуть дома, отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, взять с собой вещи первой необходимости и переместиться в ближайшие укрытия.

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