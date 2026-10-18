Биолог-энтомолог из IZSVe Фабрицио Монтарси заявил, что рост температуры способствует распространению вируса Западного Нила и увеличивает численность комаров Culex в ###A_1_A### Италии ###A_1_A###, Греции, Испании, Франции и Нидерландах.
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