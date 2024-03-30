Минобороны: ВС РФ нанесли 57 групповых ударов и один массированный

Министерство обороны России сообщило, что с 23 по 30 марта Вооруженными Силами РФ был нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины и инфраструктуре.
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