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FiNE NEWS

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Пхеньян не будет смотреть молча: КНДР пригрозила Японии новыми мерами из-за испытаний «томагавков»

КНДР выразила резкое осуждение в адрес Японии после проведения испытаний ракет Tomahawk. В Пхеньяне подчеркнули, что не намерены оставаться в стороне и наблюдать за наращиванием военного потенциала Японии.

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