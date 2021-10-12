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Минобороны провело экспериментальные учения системы «Панцирь-М» в Черном море

Минобороны провело экспериментальные учения системы «Панцирь-М» в Черном море

Экспериментальные учения позволили оценить способность кораблей с зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) «Панцирь-М» отражать массированные воздушные атаки.

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