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Китай потребовал от американцев прекратить вооружать Украину

Китай потребовал от американцев прекратить вооружать Украину

Соединенным Штатам пора перестать снабжать Украину оружием и перейти к миролюбивой риторике. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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