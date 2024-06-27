Политолог Мартынов назвал попытку госпереворота в Боливии заказом из США

Государственный переворот в Боливии могли организовать Соединенные Штаты из-за хороших отношений страны с Россией и стремления вступить в БРИКС, о чем НСН рассказал заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Борис Мартынов.