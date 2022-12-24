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Буцаев о 3:4 от «Ак Барса»: «Досадное поражение. «Витязь» чуть-чуть не дотерпел»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Ак Барсом» (3:4). «Досадное поражение. Не хватило чуть-чуть, не дотерпели.

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