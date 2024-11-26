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Несекретные материалы

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Последний удар по немецкой промышленности: сталелитейный гигант избавится от 11 тысяч работников

Последний удар по немецкой промышленности: сталелитейный гигант избавится от 11 тысяч работников

Наряду с сокращением рабочих мест, руководство предприятия заявило, что планирует закрыть перерабатывающий завод и сократить годовую производственную мощность на четверть – до девяти миллионов тонн, что ничтожно мало по сравнению с прежними мощностями.

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