В Иркутской области полицейские опубликовали запись разговора с мошенницей, передавшей правоохранителям данные своего курьера

radiofree RF

Что старый,что малый они, всему верят,их легче обмануть.Мне тоже мужик звонил,якобы брат(которого у меня нет),говорил,что машина сбила,лежит в больнице и нужно 500 тысяч на операцию.Посоветовал быстрее сдохнуть.