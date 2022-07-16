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Муратов подписал пробный контракт с «Барысом»

«Барыс» официально сообщает о заключении пробного контракта с Батырланом Муратовым. Соглашение с казахстанским нападающим действует до 31 августа 2022 года.

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