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Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на втором этапе Кубка России по лыжам

Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на втором этапе Кубка России по лыжам

Екатерина Смирнова из Тюменской области одержала победу в женской гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи.

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