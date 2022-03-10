«Враждебная вакханалия»: как развивается ситуация вокруг санкций против России на энергорынке

Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объёме выполняет свои обязательства перед партнёрами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что Запад устраивает по этому поводу «враждебную вакханалию».