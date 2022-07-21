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Чарльз Оливейра: «Все боялись борьбы Махачева, но я не боюсь»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от титульного поединка с Исламом Махачевым, который состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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