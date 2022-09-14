В Якутии полицейские вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации гражданам из Донецкой Народной Республики

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нерюнгринскому району в торжественной обстановке вручили четырём гражданам из ДНР первые миграционные документы.
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