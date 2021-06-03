За рулём

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5 уловок, чтобы не платить штрафы ГИБДД

5 уловок, чтобы не платить штрафы ГИБДД

В российских законах есть немало пробелов, которыми пользуются недобросовестные люди, превращая свои автомобили в «невидимки»: снимают их с учета, продолжая ездить, регистрируют на фирмы-однодневки и используют поддельные договоры купли-продажи.

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