5 уловок, чтобы не платить штрафы ГИБДД

В российских законах есть немало пробелов, которыми пользуются недобросовестные люди, превращая свои автомобили в «невидимки»: снимают их с учета, продолжая ездить, регистрируют на фирмы-однодневки и используют поддельные договоры купли-продажи.
В российских законах есть немало пробелов, которыми пользуются недобросовестные люди, превращая свои автомобили в «невидимки»: снимают их с учета, продолжая ездить, регистрируют на фирмы-однодневки и используют поддельные договоры купли-продажи.
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