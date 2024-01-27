Оружие раздора: Какие интересы в Одессе пересеклись у мэра Труханова и президента Украины Зеленского

ФОТО: LI RUI/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ США И ИЗРАИЛЬ ОТХЛЁСТАНЫ ПО ЩЕКАМ: ЛАВРОВ ВЗОРВАЛ В ООН ИНФОРМАЦИОННЫЕ БОМБЫ Сергей Лавров взорвал информационные бомбы на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совбеза ООН по Украине и открытых дебатов по ситуации на Ближнем Востоке, сказав правду об отношениях с США и чего ожидает Израиль.