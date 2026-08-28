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Спорт Уик-Энд

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Достаточно ли у Глушенкова спортивной злости, а у Тюкавина решимости для перехода в «Зенит»? Мнение Аршавина

Достаточно ли у Глушенкова спортивной злости, а у Тюкавина решимости для перехода в «Зенит»? Мнение Аршавина

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью russian.

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