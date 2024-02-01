Тарасова взяла была на себя вину на месте Тутберидзе в скандале с Валиевой

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в отношении Этери Тутберидзе, которая прокомментировала дисквалификацию своей подопечной Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии