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В Днепре и Запорожье произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Днепре и Запорожье произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

На Украине произошли взрывы в Днепре и подконтрольном Киеву городу Запорожье, сообщают СМИ.По данным агентства «Укринформ», в Днепре и Днепропетровской области на юго-востоке республики взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги.

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