В Днепре и Запорожье произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

На Украине произошли взрывы в Днепре и подконтрольном Киеву городу Запорожье, сообщают СМИ.По данным агентства «Укринформ», в Днепре и Днепропетровской области на юго-востоке республики взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги.