Сенатор Джабаров: массированные удары по Украине приближают конец СВО

Продолжение массированных ударов по военным и энергетическим объектам Украины и продвижение российской армии на фронте приближают окончание СВО.
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