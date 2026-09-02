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Царьград

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Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в "Шереметьево" из-за неисправности

Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в "Шереметьево" из-за неисправности

Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Волгограда, сделал аварийную посадку в "Шереметьево" 15.19 мск.

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