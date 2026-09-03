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Nvidia не сделала, но сделали энтузиасты. Видеокарты GeForce RTX 40 получили поддержку многокадрового генератора

Nvidia не сделала, но сделали энтузиасты. Видеокарты GeForce RTX 40 получили поддержку многокадрового генератора

Через OptiScaler Пока рынок готовится к полноценному выходу на рынок технологии DLSS 5, владельцы видеокарт GeForce RTX 40 наконец-то получили поддержку многокадрового генератора.

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