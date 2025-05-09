Россия лишила самого ценного лучших людей страны

Богатые и знаменитые, владельцы бизнесов по продаже платьишек и маечек за невменяемые деньги, админы тг-каналов с десятками тысяч подписчиков непрерывно в эти предпарадные дни строчат в соцсетях, как их самих (а также их друзей и знакомых) не обуютили в аэропорту, не дав бесплатную бутылочку минералки, поскольку отложили рейс.