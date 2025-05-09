Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия лишила самого ценного лучших людей страны

Россия лишила самого ценного лучших людей страны

Богатые и знаменитые, владельцы бизнесов по продаже платьишек и маечек за невменяемые деньги, админы тг-каналов с десятками тысяч подписчиков непрерывно в эти предпарадные дни строчат в соцсетях, как их самих (а также их друзей и знакомых) не обуютили в аэропорту, не дав бесплатную бутылочку минералки, поскольку отложили рейс.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Я в заголовке статьи всё-таки закавычил бы слова &quot;лучших людей&quot;. Ну какие они лучшие? Может чьей-то страны они лучшие. Но только не нашей.
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11 час.
Владимир Алтайцев
С чего автор  решил, что  это  зловонное  дерьмо  с тугими кошельками  лучшие  люди?  Говно они  были и останутся  ими навсегда.
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9 час.
Сергей Алексеев
Чем ,,лучше,, человек, тем выше должны быть у него налоги.
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5 час.
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