Страна и люди

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ШАХТЫ ЗАКРЫТЬ, ЛЮДЕЙ – ВЫСЕЛИТЬ. ГОЛИКОВА ОТКАЗЫВАЕТ РЕГИОНАМ В РАЗВИТИИ

ШАХТЫ ЗАКРЫТЬ, ЛЮДЕЙ – ВЫСЕЛИТЬ. ГОЛИКОВА ОТКАЗЫВАЕТ РЕГИОНАМ В РАЗВИТИИ

ФОТО: HARALD VON RADEBRECHT/IMAGEBROKER.COM / GLOBALLOOKPRESS КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ Вице-премьеры, курирующие федеральные округа, представили свои предложения по развитию социально-экономической сферы субъектов главе правительства Михаилу Мишустину.

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