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В Иркутской области сотрудниками полиции задержаны две семейные пары, подозреваемые в сбыте наркотиков

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками ОНК, ГИБДД Управления МВД России по Ангарскому городскому округу, УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю при участии отряда специального назначения «Гром», во взаимодействии со специальными службами главка в ходе реализации оперативных материалов задержали две семейные пары, осуществлявшие незаконный сбыт наркотических средств на территории городов Ангарска и Красноярска.

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