Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА в Херсонской области

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии