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Пронедра

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Почему решение суда о детях из семьи Шараковых вызвало общественный резонанс

Почему решение суда о детях из семьи Шараковых вызвало общественный резонанс

История семьи Шараковых стала одной из тех судебных драм, где за юридическими формулировками скрывается сложный человеческий конфликт.

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