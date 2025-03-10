Эксперт рассказала об активно развивающихся форматах туризма в России

Туристы стали чаще интересоваться аутентичными путешествиями по регионам РФ, но также спросом пользуется и «локальный» отдых, отметила ведущий аналитик, руководитель направления «Стратегический маркетинг» компании «АРБ Про» Елена Сысуева.
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