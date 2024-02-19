Песков: по расследованию смерти Навального идут предусмотренные законом действия

Как заявил журналистам в понедельник, 19 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, по расследованию смерти Алексея Навального проводятся все предусмотренные законодательством РФ действия.
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