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Мать погибшего на СВО бойца добилась отмены выплат для ушедшего из семьи бывшего мужа

Мать погибшего на СВО бойца добилась отмены выплат для ушедшего из семьи бывшего мужа

Мать погибшего на специальной военной операции (СВО) россиянина Анна (имя изменено) лишила бывшего мужа компенсационных выплат за гибель сына из-за фактического отсутствия мужчины в жизни ребенка после развода.

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