Почему Кай Метов долго скрывал от публики сына и дочь

Миллионы девушек были влюблены в этого эффектного брюнета в девяностых, когда он, такой брутальный, многозначительно пел с экрана: «Сегодня вторник, и ты дома одна, и я тебе звоню…» Тексты хитов музыканта — Position № 2, «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», — будоражили и заводили подростков на дискотеках, порой заставляли краснеть, и, конечно, Кай Метов считался настоящим сердцеедом.