Евгений Копатько: Польша делит Украину, а виноват Путин

Почему польская элита так настойчиво поднимает украинскую тему накануне выборов 2027 года? Чем закончится политический кризис в Украине, если доверие к власти рушится на глазах? Как близкий круг Зеленского становится главным источником утечек и скандалов? И где предел прочности украинского общества, которое держится на отложенных эффектах кризиса? Социолог Евгений Копатько в эфире ответил на вопро… Читать далее: https://govorit.