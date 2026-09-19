Евгений Копатько: Польша делит Украину, а виноват Путин

Почему польская элита так настойчиво поднимает украинскую тему накануне выборов 2027 года? Чем закончится политический кризис в Украине, если доверие к власти рушится на глазах? Как близкий круг Зеленского становится главным источником утечек и скандалов? И где предел прочности украинского общества, которое держится на отложенных эффектах кризиса? Социолог Евгений Копатько в эфире ответил на вопро… Читать далее: https://govorit.
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