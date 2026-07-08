Предателя из Подмосковья посадили на 14 лет за подготовку диверсий в Шереметьево

Россиянин из Химок (Московская область) приговорен к 14 годам тюрьмы за попытку передать Службе безопасности Украины сведения, которые противник мог бы использовать для совершения диверсий, в частности — в аэропорту Шереметьево.
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