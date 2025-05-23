Досуговый клуб проведет семейные старты

Досуговый клуб «Доверие» 30 мая проведет семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья». «Благотворительный фонд «Доверие» приглашает всех желающих принять участие в спортивных состязаниях, которые станут ярким событием в жизни каждой семьи.
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