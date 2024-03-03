Экс-футболист Радимов осудил отъезд Абаскаля перед матчем с "Зенитом" в РПЛ

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что лавный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль поступил неправильно, уехав из Санкт‑Петербурга в Москву перед матчем между командами в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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