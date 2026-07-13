Парагвай: местные сообщения сообщают, что 22-летний мужчина был убит после того, как полицейские открыли огонь по его автомобилю после того, как он не смог остановиться во время полицейского блокпоста на контрольно-пропускном пункте Асеведо в Альберди, департамент Ньембуку, 12 июля.