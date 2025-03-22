Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Kuchkov
    Плзенское, двойное золотое)))Закопайте стакан ...
  • Елена
    Неожиданно проснулись и вспомнили про детей. Оторвите их теперь от игрушек в телефоне. А учителям верните воспитатель...«Детское кино пог...
  • Grandad
    Какое пиво они предпочитают?Закопайте стакан ...

Диетолог НИИ питания РАМН заявила о росте числа детей с ожирением в России

Диетолог НИИ питания РАМН заявила о росте числа детей с ожирением в России

Это «грустная» тенденция. Необходимо разъяснять школьникам о вреде и пользе продуктов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАМН Ольга Григорьян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх