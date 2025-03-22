Диетолог НИИ питания РАМН заявила о росте числа детей с ожирением в России

Всё о женщинах

Это «грустная» тенденция. Необходимо разъяснять школьникам о вреде и пользе продуктов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАМН Ольга Григорьян.