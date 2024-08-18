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- В США сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области. "Медведь пробудился"

- В США сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области. "Медведь пробудился"

Изображение сгенерировано ИИСегодня 727 прочитали Украину ждет ответ России за операцию ВСУ в Курской области, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Не было у хохлов государства, как и у евреев и ни когда не будет... Слишком много горя эти нации сеят по всему миру и они обречены на вечное скитание за грехи свои...
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