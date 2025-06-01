В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах

С инициативой выступил депутат Ярослав Нилов Депутат Государственной думы Ярослав Нилов намерен внести на рассмотрение палаты парламента законопроект, согласно которому автомобилисты смогут использовать тонировку на передних боковых стеклах при определенных условиях.
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