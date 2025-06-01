НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерия
    Действительно% у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то супчик жидкий.....  Страшно далеки от народа Москва и Питер!Жители Петербурга...
  • Лидия Санникова
    Какие переговоры... Отменить придуманное образование большевиками на русских территориях...Владимир Медински...
  • Владимир Карпов
    Хватит уже этой демагогии, что "мы не такие"... Если следовать такой логике, то получается, что нашему солдату (котор...Подполковник Шкур...

В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах

В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах

С инициативой выступил депутат Ярослав Нилов Депутат Государственной думы Ярослав Нилов намерен внести на рассмотрение палаты парламента законопроект, согласно которому автомобилисты смогут использовать тонировку на передних боковых стеклах при определенных условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх