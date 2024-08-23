Глава харьковской ВГА Ганчев: власти Украины не пойдут на мирные переговоры с РФ

Власти Украины вряд ли пойдут на переговоры с Россией, так как их кураторы не позволят это сделать. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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