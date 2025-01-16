Минобороны: ВС РФ ответили ударом по газовой инфраструктуре Украины — 1057-й день СВО

Групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, нанесённый Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) утром 15 января, стал ответом как на вражескую атаку иностранным дальнобойным оружием Брянской области, так и на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками компрессорную станцию (КС) «Русская» в краснодарском селе Гай-Кодзор.
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